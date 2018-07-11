Власти США готовятся ввести на товары из Китая дополнительные пошлины в размере 200 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Wall Street Journalсо.

По данным источников, введение пошлин станет ответом на введение Китаем 25%-ой пошлины на импорт американских товаров. Как пишет издание, администрация США надеется на продолжение переговоров с КНР по торговой политике.

США 15 июня объявили о введении ввозной пошлины в 25% на импорт из Китая объемом в 50 миллиардов долларов в год. Комиссия по тарифам Госсовета КНР 16 июня в свою очередь объявила об аналогичных контрмерах. В силу взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили 6 июля. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

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