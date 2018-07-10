Президент США Дональд Трамп во вторник приземлился в Брюсселе, где он начинает турне по европейским странам, в рамках которого примет участие в саммите НАТО, посетит Великобританию и встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Финляндии, передает Интерфакс.

Трамп и его супруга Мелания спустились вдвоем из «Борта номер один» и направились к ожидавшему их автомобилю марки «Кадиллак» черного цвета. Их прибытие транслировал американский телеканал Fox News.

Свое турне американский президент начнет с саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Ожидается, что в ходе встречи в верхах страны-члены альянса обсудят оборонный бюджет, борьбу с терроризмом, противостояние киберугрозам и другие вопросы.

После того, как Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, он отправится в Великобританию, где встретится с премьер-министром Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.

Президент США оценил грядущий визит в Британию как «сложный» и отметил, что переговоры с Путиным могут пройти гораздо легче. «В Великобритании однозначно (будет сложно)… там больше всего происходит», — сказал Трамп во вторник в Вашингтоне перед вылетом на саммит НАТО.

«У меня впереди саммит НАТО, у меня Великобритания, что будет непросто, и у меня впереди Путин (встреча с Путиным в Хельсинки — ИФ). Откровенно говоря, встреча с Путиным может оказаться самой простой из них, кто знает», — добавил американский лидер.

Помимо этого, Трамп не смог дать точный ответ на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он Путина как друга или врага.

«Я не могу сейчас на это ответить. В чем я точно уверен, так это в том, что он — соперник», — сказал Трамп.

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