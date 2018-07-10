По меньшей мере 842 ребенка были завербованы сторонами конфликта в Йемене в 2017 году. Об этом говорится в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, передает Интерфакс.

При этом не менее 76 детей принимали участие непосредственно в боевых действиях, а самым младшим из них исполнилось всего 11 лет. Другие дети были привлечены к охране контрольно-пропускных пунктов и учреждений, а также для патруля, доставки воды, еды и военного оборудования на боевые позиции участников конфликта.

В ООН также сообщили, что не менее 1316 детей получили увечья и были убиты за прошедший год. Более половины из них погибли в ходе столкновений между конфликтующими сторонами.

Minval.az