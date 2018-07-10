Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц медалями «Терегги» и «За отличие на государственной службе» в связи с 20-летием создания Конституционного суда и за плодотворную деятельность в судебных органах и на государственной службе.

Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.

Медалью «Терегги»

Гараджаев Джейхун Ясинали оглу

Шафиев Кямран Рауф оглу

Бабаева Сабина Сабир гызы

Салимов Рустам Фикрет оглу

Тагизаде Зарифа Фархад гызы

«За отличие на государственной службе»

Эйвазов Анар Иман оглу

Алескерова Гюльзар Тофиг гызы

Гурбанова Хаджар Али гызы

Мамедов Мурад Акиф оглу

Тагиева Наргиз Назим гызы

Другим распоряжением главы государства Ровшан Рагим оглу Исмаилов и Иса Али оглу Наджафов удостоены звания «Заслуженный юрист».

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