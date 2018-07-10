Из затопленной пещеры в Таиланде спасли 12 детей и их футбольного тренера. Об этом сообщает Sky News.

Операция началась 8 июля и продолжалась три дня. Людей выводили партиями, последних двух человек — мальчика и 25-летнего тренера — вывели на поверхность 10 июля. Всех спасенных доставили в больницу. Некоторым потребовалась помощь в связи с переохлаждением.

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Последний, двенадцатый ребенок, выведен на поверхность из затопленной пещеры в Таиланде. Об этом сообщает Spring News со ссылкой на спасателей.

В данный момент осталось эвакуировать только тренера детской команды.

Оказавшиеся в пещере мальчики — члены футбольной команды. Они вместе с 25-летним тренером зашли в пещеру 23 июня. Когда они были внутри, начался дождь, пещеру затопило и их отрезало от выхода. В поисках сухой площадки группа зашла далеко в глубь пещеры. Связи с ними не было. 2 июля их всех нашлиживыми британские дайверы.

Им начали доставлять пищу и кислород и готовить операцию по их эвакуации. Рассматривалось несколько вариантов спасения группы — пробурить для них проход с поверхности, дождаться спада воды из пещеры или выводить детей через затопленные проходы с помощью дайверов.

В спасательной операции и ее подготовке участвовали более ста человек, в том числе военнослужащие спецназа ВМФ Таиланда и иностранные специалисты. 6 июля при закладке баллонов с кислородом вдоль маршрута эвакуации погибтаиландский дайвер.

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