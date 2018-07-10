Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в своем прошении об отставке заявил, что «мечта о Brexit умирает, а «страна идет к тому, чтобы стать колонией». Копию заявления опубликовал телеканал Sky News.

«Brexit должен был стать возможностью и надеждой, шансом что-то сделать иначе. Стать более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой, глобальной экономики. Эта мечта умирает, задыхаясь в ненужной неуверенности в самих себе», — отметил он.

Дипломат добавил, что «страна движется к полубрекзиту, который разорвет экономику Великобритании в рамках торгового соглашения с ЕС без возможности государства повлиять на ситуацию. Мы действительно стремимся к статусу колонии».

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