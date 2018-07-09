Испанский матадор Хосе Падилья по прозвищу Пират лишился части кожи на голове из-за столкновения с быком во время коррриды в Аревало (автономное сообщество Кастилья и Леон), сообщает РИА «Новости».

На опубликованном видео разъяренный бык подцепляет матадора рогами, и Падилья падает на землю. Бык успевает ударить его еще несколько раз прежде, чем мужчина смог подняться и убежать.

В схватке с быком Падилья потерял часть скальпа. Пострадавшего сразу же отвезли в больницу и прооперировали.

«Со мной все в порядке, и хочу заверить всех, что после инцидента нахожусь в очень хорошем состоянии», — заверил матадор после операции.

Хосе Падилья – один из самых знаменитых испанских матадоров. К 45 годам он получил много профессиональных наград, а также более 30 травм.

Minval.az