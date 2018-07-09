Пользователи сети уличили американского актера Бена Аффлека в том, что он правильно предсказал события за несколько лет до их свершения. Юзер Джон Бакус опубликовал в Twitter старое интервью с артистом, сообщает Lenta.ru

«Вау. Бен Аффлек точно предсказал Spotify и Netflix в случайном интервью 2003 года. Почти абсолютно верно рассказал об экономике годовых подписок на музыку и о времени появления стриминговых сервисов», — отмечается в публикации.

В интервью Аффлек заметил, что технологии на тот момент были недостаточно развиты, однако, по его мнению, предсказание должно было сбыться через пять лет. Компания Netflix запустила стриминговый сервис для компьютеров именно в это время, в 2008 году.

Аффлек снялся в таких картинах, как «Исчезнувшая», «Умница Уилл Хантинг», «Перл-Харбор», «200 сигарет», «Армагеддон», «Догма» и «Девушка из Джерси».

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