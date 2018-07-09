Молодой грузинский пастух убил семью американских туристов в Хадском ущелье.

Об инциденте сообщили издание «Квирис палитра» («Палитра недели») и телекомпания «Рустави-2».

Ожидается заявление МВД Грузии на этот счет.

На месте продолжают оставаться криминалисты. Предполагаемый убийца – 19-летний грузинский пастух – установлен и задержан.

Семейная пара Смитов из США и их четырехлетний ребенок исчезли в ущелье 6 июля. Незамедлительно начались их поиски. Тела супругов уже обнаружили, теперь ищут ребенка, который, как утверждается, был убит пастухом вслед за родителями.

Мотивы пока не названы. Проводятся следственные эксперименты и иные следственные действия.

Р.Смит был учредителем и руководителем проекта «ReWoven» в Грузии, главной целью которого является восстановление и популяризация традиций азербайджанского ковроткачества в Грузии, отмечает АПА.

Имеющий двойное гражданство Р.Смит в последние годы проживал в Марнеули. До этого он работал также в Азербайджане, в частности, Гусаре и Баку.

Minval.az