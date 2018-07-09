Турецкий международный новостной канал TRT World показал обширный репортаж о территориях Нахчыванской Автономной Республики, освобожденных от оккупации вооруженных сил Армении.

В начале репортажа нашло место высказанная президентом Ильхамом Алиевым 26 июня в Баку на военном параде по случаю 100-летия Вооруженных сил Азербайджана мысль «Апрельские победы, нахчыванские победы еще раз укрепляют патриотический дух нашей армии, народа, еще раз убеждают азербайджанский народ в том, что он может быть вполне спокоен, Азербайджанская армия способна и готова выполнить любую задачу».

В репортаже также отражены интервью наших военнослужащих журналистам о том, что 26 лет спустя нашей армией было освобождено село Гюннют и близлежащие стратегические высоты, оккупированные в 1992 году вооруженными формированиями Армении. Азербайджанская армия долгое время готовила специальную операцию по освобождению оккупированных армянскими вооруженными силами территорий, и успешно ее завершила. Подчеркивается, что в результате успешной операции, в целом, освобождено около 11 тысяч гектаров земли. В настоящее время эти территории контролируют азербайджанские солдаты.

Журналист TRT World отмечает, что принадлежащие азербайджанцам могилы на освобожденных территориях еще раз доказывают, что данная территория принадлежит именно Азербайджану.

В репортаже также нашло место интервью учительницы действующей в Нахчыване средней школы Вюсали Алиевой. Она проинформировала об учиненных армянами зверствах. Было отмечено, что в 90-х годах прошлого века села Садарак, Гюннют, Гавуш и Шахбулаг Шарурского района подверглись вражеским атакам. Тогда были разрушены дома в селе Гюннют, в том числе множество социальных объектов. Наше древнее поселение, где всегда кипела жизнь, превратилось по вине армянских вандалов в руины. Вместе с жилыми домами были разрушены школа, медпункт, библиотека, а также кладбище и мечеть. Жители села вынуждены были перебраться в другие населенные пункты, большинство поселилось в селе Махмудкенд Шарурского района.

В репортаже доводится до внимания, что в Нахчыванской Автономной Республике с применением самого современного оборудования были проведены военные учения, в которых приняли участие также молодые солдаты Вооруженных сил Азербайджана.

Minval.az