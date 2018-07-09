Женщина, отравленная нервно-паралитическим веществом в британском Эймсбери, скончалась вечером 8 июля. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на полицию. Правоохранительные органы завели уголовное дело об убийстве.

Отмечается, что второй отравленный остаётся в критическом состоянии. Семья 44-летней Дон Стерджесс проинформирована о случившемся. У женщины осталось трое детей.

Напомним, два человека были найдены у себя дома в городе Эймсбери в бессознательном состоянии 30 июня. 4 июля британская полиция заявила, что мужчина и женщина были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

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