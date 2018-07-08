Как рассказала одна из подружек Анджелины Джоли, актриса готова пустить в ход средство, применять которое она до недавнего времени считала недопустимым. Оказалось, на протяжении нескольких последних самых трудных лет ее брака она вела тайный дневник. И теперь она готова огласить его на суде, чтобы добиться перевеса в тяжбе с Брэдом Питтом за опеку над детьми в свою пользу, пишет издание 7Дней.

Как сообщила приятельница Джоли, актриса на протяжение более чем трех лет заносила в свой дневник все имевшие место инциденты с Питтом. Она «живописала» там все его пьяные выходки и скандалы, ссоры с ней и детьми. К примеру, актриса детально описала в дневнике сцену ссоры в самолете (семья возвращалась из Франции осенью 2016-го), которая стала последней каплей, переполнившей терпение актрисы. Решение предать свои записи гласности Джоли приняла, конечно, не от хорошей жизни: вопрос о разделе опеки над детьми до сих пор не решен. Но если раньше Анджелина не сомневалась, что ей достанется единоличная опека, а Брэду — только право посещения, то теперь, после последнего решения суда, она начала в этом сомневаться.

Напомним, в прошлом месяце Питт обратился в суд, пожаловавшись на Джоли, которая хотела надолго увезти детей в Великобританию, где она снимается в сиквеле «Малифисенты». И судья принял решение в пользу Брэда, потребовав, чтобы актриса предоставила ему возможность больше видеться с детьми. Как было официально заявлено, «лишение детей права общаться с одним из родителей, может нанести ущерб их психике…» После чего Джоли обязали соблюдать строгий график свиданий Питта с детьми. Более того, Брэду даже было предоставлено право увезти детей с собой в США, где он сейчас снимается в фильме Квентина Тарантино. В свете этих событий Джоли испугалась, что окончательное решение по опеке может быть принято не в ее пользу. И решила, что пора пустить в ход «тяжелую артиллерию».

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