Основатель Facebook Марк Цукерберг занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей мира, составленном агентством Bloomberg. Ранее «бронза» была у инвестора Уоррена Баффета.

По информации агентства, состояние Цукерберга составило $81,6 млрд. Это на $373 млн больше, чем у инвестора. При этом специалисты отмечают, что Цукерберг мог оказаться на третьей строчке из-за роста акций компании 6 июля. Они поднялись на 2,4%.

Первое место в рейтинге сохранил глава интернет-компании Amazon Джефф Безос, состояние которого составило $142 млрд. Далее — основатель Microsoft Билл Гейтс с его состоянием в $94,2 млрд.

Minval.az