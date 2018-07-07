Глава МИД КНР Ван И на встрече министров в Вене по вопросам выполнения иранской ядерной сделки заявил, что Китай выступает за прекращение любых односторонних санкций.

Его слова приводятся на сайте китайского дипломатического ведомства.

«Китай всегда выступал против всех односторонних санкций. Это вопрос принципиальный, так же как и вопрос иранской ядерной проблемы», — заявил Ван И.

Он отметил, что международная практика неоднократно показывала контрпродуктивность санкционного давления.

«Непременно следует оберегать и уважать законные права и интересы международного сообщества, и Китая в том числе», — подчеркнул Ван И.

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