Сборная Бразилии попрощалась с мечтой выиграть чемпионат мира, проиграв Бельгии.

В матче с бельгийцами не впечатлил и лидер команды Неймар, хотя лидер он больше по ожиданиям и имиджу — на поле лидерами были Коутиньо и Виллиан, а Неймар может себе в актив записать разве что матч с Мексикой, пишет «Корреспондент».

Зато бразильца нещадно критикуют за симуляцию и троллят соперники за его высказывания.

Интересный факт по итогам выступления Неймара — он сменил прическу трижды по ходу ЧМ, тогда как забил всего два гола (по голу Коста-Рике и Мексике).

Так Неймар выглядел в матче со Швейцарией в первом туре ЧМ-2018:

Групповой этап он заканчивал постриженным:

А в плей-офф уже стал брюнетом:

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