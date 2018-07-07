Премьер-министр Армении срочно вызвал новоназначенного заместителя военного инспектора генерала Микаела Арзуманяна. Эту информацию подтвердил Sputnik Армения пресс-секретарь премьера Арман Егоян.

Ранее в сети появилось фото Микаела Арзуманяна с членами инициативной группы, требующих отставки лидера карабахских сепаратистов Бако Саакяна.

«У премьера есть четкая позиция: никакой военный не имеет права заниматься политикой, в противном случае он будет строго наказан», — сказал пресс-секретарь главы армянского правительства.

Митинг с требованием отставки Саакяна должен пройти в Ханкенди (Степанакерте) сегодня. Члены инициативной группы заявили, что их поддерживает генерал Микаел Арзуманян.

Minval.az