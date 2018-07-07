Заявления по Карабаху, сделанные недавно российскими экспертами в Баку, не способствуют мирному урегулированию конфликта. Такую точку зрения в интервью телеканалу «Шант» высказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

Находясь в Азербайджане, лидер международного Евразийского движения Александр Дугин, депутат Госдумы Дмитрий Савельев, журналист Максим Шевченко и военный обозреватель Игорь Коротченко отметили необходимость возвращения оккупированных территорий Азербайджана.

«Это – негативное явление», — отметил Мнацаканян, добавив, что не приветствует подобные высказывания.

Он напомнил, что Армения последовательно развивает отношения с российским государством, а премьер-министр Никол Пашинян уже дважды встречался с президентом Владимиром Путиным.

«В этом смысле наблюдается позитивная динамика. То, что происходит параллельно, никоим образом не может приветствоваться», — заявил армянский министр.

Minval.az