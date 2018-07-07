В честь своего 70-летия компания Porsche подготовила необычный подарок поклонникам – белое вино Cuvée 356, получившее название в честь первой модели бренда – спорткара 356 Roadster, сообщает РБК.

Созданием напитка занимался австрийский винодел Армин Темент. Вино Cuvée 356 объединяет в себе несколько сортов: 65% пино блан, 18% шардоне, 12% совиньон блан и 5% пино гри.

Продегустировать вино от Porsche можно в штутгартском музее фирмы, а также в ресторане Christophorus. Кроме того, вино можно заказать домой, но только на территории Германии и при условии оптового заказа (минимум 18 бутылок). Стоимость Cuvée 356 относительно невысока – 19,5 евро за бутылку. Компания Porsche уже не в первый раз удивляет своих фанатов гастрономическими изделиями. Ранее производитель спорткаров порадовал натуральным медом Turbienchen собственного производства.

Minval.az