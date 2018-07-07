Ученые из Гарвардского университета провели исследование, в результате которого выяснилось, что у женщин, которые ведут здоровый образ жизни, дети меньше склонны к ожирению.

Как передает Ren.TV, с каждым годом, число детей с лишним весом растет.

Участники данного исследования отвечали на вопросы о своем здоровье и здоровье детей, а также об образе жизни, вредных привычках, физической активности, рационе питания, качестве продуктов.

Специалисты по итогам опроса выделили 5 факторов образа жизни, которые могут быть связаны с риском развития ожирения и других хронических заболеваний у детей.

В них вошел индекс массы тела от 18,5 до 24,9, умеренное употребление алкоголя, воздержание от курения, здоровое питание, 150 минут физической активности в неделю.

Исследование показало, что дети женщин, которые придерживались всех этих привычек, имели на 75% меньший риск развития ожирения по сравнению с теми детьми, матери которых не соблюдали эти правила.

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