Сборные России и Хорватии сыграют в субботу в Сочи в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу.

Как сообщает АПА, обе команды пробились в 1/4 финала благодаря победам в сериях послематчевых пенальти. Сборная России, выйдя в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, показала лучший результат в своей истории. Хорватская команда 20 лет назад в 1/4 финала разгромила действующих чемпионов Европы из Германии (3:0), заняв в итоге рекордное для себя третье место.

Главным арбитром матча команд России и Хорватии назначен Сандро Мейра Риччи из Бразилии. Победитель встречи в полуфинале 11 июля на московском стадионе «Лужники» сыграет с лучшей командой из пары Швеция — Англия, которые свою встречу 1/4 финала также проведут в субботу в Самаре.

Шведская сборная впервые с 1994 года сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата мира, при этом 24 года назад шведы заняли третье место. Сборная Англии в третий раз за последние 20 лет добралась до четвертьфинала. Главным арбитром матча команд Швеции и Англии назначен Бьорн Кёйперс из Нидерландов.

Minval.az