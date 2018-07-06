Вооруженное нападение на военную базу «Кундуз» было совершено во время визита министра обороны Грузии Левана Изория в Афганистан.

Как пишут грузинские СМИ, в момент нападения Изория вместе с представителями Вооруженных сил Германии находился на территории базы. Там он встречался с военными из четвертой механизированной бригады ВС Грузии. Взвод входит в силы быстрого реагирования НАТО и несет службу в Афганистане в рамках миссии «Решительная поддержка» с января текущего года.

«Снаряды упали недалеко от базы. К счастью, никто не пострадал», — сообщили в минобороны.

По данным оборонного ведомства Грузии, дислоцированный на базе взвод четвертой механизированной бригады ВС Грузии продолжает осуществлять возложенные на него обязанности.

Minval.az