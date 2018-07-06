Министр обороны Армении Давид Тоноян посетил армяно-азербайджанскую границу в направлении Нахчывана, сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

Тоноян обсудил с руководством воинского соединения ситуацию на границе и вопросы боевой службы.

Отметим, что в результате успешных действий, проведенных в мае 2018 года, под контроль азербайджанских подразделений перешли село Гюннут Шарурского района и находящиеся вокруг села стратегические высоты Хунут (2065 метров), Гызылгая (1683 метров), Мехридаг (1869 метров).

Minval.az