Под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова и с участием руководства министерства, командиров и начальников штабов объединений и соединений, в том числе ответственных офицеров, проведено служебное совещание по итогам широкомасштабных учений.

Проанализировав итоги учений, которые были проведены на различных полигонах и учебных точках в дневное и ночное время суток, З.Гасанов отметил, что войска, «скрытно сосредоточившись по основным направлениям, ночью успешно провели широкомасштабные наступательные операции».

Министр обороны отметил, что в ходе учений оперативная подготовка органов управления и войск была усовершенствована и поднята на новый уровень, штабы полностью выполнили поставленные задачи.

Подчеркнув важность проведения этих учений, министр сообщил о задачах, возложенных Верховным Главнокомандующим на азербайджанскую армию.

ВС Азербайджана 2-6 июля провели учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений армии.

Minval.az