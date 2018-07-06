Президент США Дональд Трамп во время выступления в штате Монтана заверил, что он абсолютно готов к предстоящим переговорам с российским лидером и уверен в успехе. Трансляцию митинга вел телеканал Fox News.

«Я скоро встречаюсь с Путиным. И мы все сделаем прекрасно… Эти глупые люди, как им ещё объяснить, хорошие отношения Россией, с Китаем, с любой другой страной − это хорошая вещь, а не плохая», − подчеркнул американский лидер.

«Поверьте мне, у нас все будет хорошо, все будет хорошо. Буду ли я готов? Я абсолютно готов. Я готовился к этому всю свою жизнь», − добавил Трамп.

Minval.az