Пентагон заявил в четверг, реагируя на угрозы со стороны Ирана, что готов обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

«США и их партнеры обеспечивают безопасность и стабильность в регионе. Вместе мы готовы обеспечить свободу навигации и коммерческие перевозки в соответствии с международными нормами», — сообщил корреспонденту ТАСС представитель Центрального командования ВС США капитан Билл Урбан в ответ на просьбу прокомментировать высказывания иранских официальных лиц, касающиеся экспорта нефти через пролив.

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