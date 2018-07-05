Иран готов перекрыть Ормузский пролив для транспортировки нефти из стран Персиодского залива другим странам, если будет сдерживаться экспорт иранской нефти. Об этом заявил заместитель начальника ставки Корпуса стражей Исламской революции «Саралла» Исмаил Коусари.

«Если экспорт иранской нефти будет сдерживаться, мы не позволим вывозить нефть в другие страны мира через Ормузский пролив», — цитирует Коусари YJC.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Его северное побережье принадлежит Ирану, южное — ОАЭ. При ширине в узком месте в 54 километра пролив имеет два транспортных коридора в два-три километра шириной, разделенные буферной зоной. Это единственный морской путь транспортировки нефти из всех стран Персидского залива.

Иран неоднократно угрожал перекрыть судоходство по каналу в ответ на американские санкции.

Minval.az