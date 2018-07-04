Иран и Евросоюз должны сделать все возможное для сохранения и выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе.

Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в Вене.

«Мы считаем, что это соглашение [по иранскому атому] стало достижением всех нас, то есть логичным следствием наших дипломатических усилий. Нам [ЕС и Ирану] надо сделать все возможное для сохранения этой сделки», — сказал Роухани на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

В то же время Роухани повторил, что выход США из СВПД стал ошибочным и бесполезным решением.

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