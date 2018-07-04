Голосовой помощник Siri перебила министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона во время его выступления в палате общин, сообщает РБК.

Уильямсон зачитывал доклад о борьбе в Сирии с террористами «Исламского государства». На слово «Сирия» отреагировал его телефон, находившийся в кармане пиджака.

«Я кое-что нашла в интернете по запросу «Сирийские демократические силы, поддерживаемые…», — отреагировала Siri.

Министр посмеялся над этой ситуацией, извинившись и сказав, что редко человека перебивает собственный телефон.

В своем аккаунте в Twitter Уильямсон отметил, что такая ситуация стала одним из подводных камней приобретения нового iPhone. «Я должен попросить мою тринадцатилетнюю дочь научить меня им пользоваться!» — написал министр.

Minval.az