В Москве завершился матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии.

Победу одержали англичане, пишет «Вестник Кавказа». Основное время матча закончилось вничью со счетом 1:1. Счет открыл Гарри Кейн с пенальти на 57-й минуте матча. Однако колумбиец Йерри Мина сравнял его на третьей добавленной минуте. Дополнительные 30 минут также не выявили победителя. В серии пенальти сильнее оказались английские футболисты (4-3).

Таким образом, в 1/4 финала 7 июля Англия сыграет с командой Швеции, обыгравшей сегодня швейцарцев со счетом 1:0.

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