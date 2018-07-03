Власти Армении решили отправить внутренние войска полиции на границу для прохождения службы из-за нехватки солдат, пишет ереванская газета «Грапарак».

«Хотя по закону «О внутренних войсках» одна из задач этих войск — «участие в защите», однако прежние власти использовали их для подавления протестных движений. Начальник полиции Валерий Осипян в субботу встретился с подразделением и сообщил, что он получил предложение от министерства обороны и согласился. Само решение — премьера Никола Пашиняна», — отмечается в статье.

Согласно газете, только одно подразделение выразило недовольство.

Осипян сказал, что с 15 августа внутренние войска будут отправлены в оккупированный Карабах с 15-дневной сменой на защиту границы. За эти дни они получат доплату. Из полиции подтвердили факт встречи и сказали, что когда будет такое решение, они его обнародуют, отмечает издание.

Minval.az