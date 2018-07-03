Отключение света создало трудности в работе врачей Клинического медицинского центра № 1 («Семашко»).

Как пишет Report, обратившиеся в больницу в легкими ушибами пациенты направлялись в Клинический медицинский центр №3 и Центр травматологии.

Врачи были вынуждены оказывать первую медицинскую помощь, используя ручные фонари.

Использовать аппараты, питающиеся от электричества, не удалось. Причиной прекращения подачи электричества по стране стала авария на Мингячевирской ТЭЦ «Азербайджан».

Примечательно, что руководитель пресс-службы министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров уверял, что в работе больниц в результате отключения света из-за аварии на основной узловой подстанции в Мингячевире проблем не возникло.

Он отмечал, что все действующие на территории страны больницы оборудованы генераторами:

«Когда остановилась подача электроэнергии, генераторы автоматически заработали и больницы бесперебойно обеспечивались электроэнергией. В больницах фактов смерти среди больных по причине прекращения подачи электроэнергии зарегистрировано не было».

Minval.az