Остановка подачи электроэнергии на территории Азербайджана в ночь со второго на третье июля, что было вызвано аварией на подстанции на Мингячевирской ГЭС, сказалась и на снабжении населения водой. Об этом сказал глава пресс-службы ОАО «Азерсу» Анар Джабраиллы.

По его словам, остановка подачи электроэнергии создала проблемы в доставке воды из Огузского и Габалинского районов, а также из Джейранбатанского водохранилища и реки Кура.

В данный момент в этом направлении ведутся восстановительные работы. Снабжение из Джейранбатанского водохранилища практически восстановлено. Ведутся работы в других направлениях, добавил он.

«В течение дня жители столицы могут столкнуться с проблемами в подаче воды. Эти проблемы будут устранены в течение дня», — отметил А.Джабраиллы.

Minval.az