Мэр филиппинского города Танаван Антонио Халили был убит снайпером во время торжественной церемонии поднятия флага у здания городского совета, сообщает CNN.

По данным местной полиции, пуля попала мэру в грудь.

При этом момент покушения попал на любительское видео. В ролике видно, что Халили стоит вместе с государственными служащими, звучит национальный гимн. Затем камера отворачивается от мэра, дальше слышен звук выстрела, через несколько секунд начинается паника.

Правительственный служащий Джерри Ларешма, который снял видео, рассказал, что было неясно, откуда был произведен выстрел. Он отметил, что «Халили получал угрозы смерти из-за его политики, направленной против наркоторговли».

Лечащий врач мэра Александр Карандан сообщил, что Халили умер менее чем через час после ранения.

Гарри Роке, пресс-секретарь президента Филиппин Родриго Дутерте, заявил, что Халили был союзником Дутерте и его убийцы должны понести наказание.

Халили поддерживал президента Дутерте в его борьбе с наркотиками. В результате тысячи наркопотребителей и торговцев были застрелены полицией. Халили в 2016 году называл себя «гордым сторонником Дутерте» и его спорной политики.



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