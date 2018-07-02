Тото Кутуньо вынужден был отменить бесплатный концерт в Бельгии из-за внезапной госпитализации в Льеже, сообщает La Repubblica.

Сам певец рассказал, что его недомогание связано с жарой и заверил поклонников в своем стабильном самочувствии. 74-летний Кутуньо, ссылаясь на медиков, опроверг сообщения бельгийской прессы о том, что у него проблемы с сердцем. После выписки он намерен продолжить концертный тур.

Тото Кутуньо не смог дать три концерта на фестивале итальянской песни в городе Серанэ, где должен был стать почетным гостем. Фестиваль организован итальянским культурным центром города, по планам устроителей, его должны были посетить 10 тыс. зрителей.

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