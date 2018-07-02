Карабахские сепаратисты внимательно следят за стартовавшими в понедельник в Азербайджане военными учениями. Там опасаются, что учения вполне могут перерасти в военные действия.

«В «Арцахе» (закавычено Minval.az) все настроены спокойно, но, конечно, армия приведена в соответствующую боевую готовность», — комментируя военные учения в Азербайджане, в интервью Aysor.am заявил Давид Бабаян, именующий себя «пресс-секретарем президента Нагорного Карабаха».

Напомним, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в субботу на служебном совещании руководства Минобороны сказал, что основной целью учений является отработка различных сценариев действия войск для освобождения оккупированных территорий Азербайджана, в том числе практическому применению самого современного вооружения и военной техники, предназначенных для уничтожения всей военной инфраструктуры противника.

Minval.az