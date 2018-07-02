Семью из 11 человек нашли мертвыми в собственном доме в районе Берари на окраине индийской столицы Нью-Дели. Они умерли при загадочных обстоятельствах, сообщает South China Morning Post.

Как отмечается, 10 человек оказались повешены во внутреннем дворе, при этом у них у всех были завязаны глаза. Еще одно тело — 70-летней женщины — лежало на полу в доме. На трупах не было пулевых отверстий, никаких следов взлома в помещении не обнаружили. В настоящее время полиция пытается выяснить, было ли произошедшее самоубийством. В то же время никаких предсмертных записок не нашли.

Большинство погибших проживали вместе, семья обитала в этом доме уже больше 20 лет. Отмечается, что он принадлежал бизнесмену, у которого был свой фанерный цех и молочная ферма. Мужчина также был среди мертвых. Трупы 1 июля нашел знакомый, с которым предприниматель обычно вместе ходил на утренние прогулки.

Соседи рассказали, что в последние дни погибшие активно готовились к свадьбе. По их словам, члены семьи хорошо ладили. Те, кто видел их вечером перед трагедией, рассказывали, что не заметили никаких признаков стресса, и суицид семья совершить не могла.

В полиции указали, что пока не могут исключить ни одну из версий произошедшего.

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