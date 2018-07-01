Правительство Ирана с целью противодействия американским санкциям позволит частным компаниям экспортировать нефть.

Об этом со ссылкой на заявление первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири в воскресенье сообщило агентство Reuters.

«Иранская нефть будет представлена на бирже, и частный сектор сможет заняться ее экспортом», — сказал Джахангири, добавив, что «любой, кто попытается забрать иранскую долю нефтяного рынка, предаст Иран и однажды заплатит за это». 29 июня министр нефти ИРИ Бижан Намдар Зангане заявил, что США не смогли бы наложить санкции на нефтяной сектор Ирана, если бы объемы иранского экспорта углеводородов достигали 4 млн баррелей в сутки.

Minval.az