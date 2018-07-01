Количество участников нынешнего ЛГБТ-прайда в Хельсинки достигло 100 тысяч. Об этом в субботу, 30 июня, в соцсети Twitter сообщила полиция Хельсинки.

Отмечается, что в этом году насчитывается гораздо больше участников, чем в предыдущие.

Как сообщает Yle, шествие началось около 13:00 на Сенатской площади и направилась в парк Кайвопуисто, где сейчас проходит праздничный концерт.

Среди участников праздничных мероприятий можно было увидеть многих известных финских политиков, музыкантов и артистов, мэра столицы Яна Вапаавуори.

Minval.az