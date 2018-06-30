Иран расценивает просьбу президента США Дональда Трампа к Саудовской Аравии об увеличении объёма добычи нефти как призыв к выходу из ОПЕК.

Об этом представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили

«Если отбросить в сторону тот факт, что у Саудовской Аравии нет таких мощностей, чтобы увеличить добычу нефти, это требование может быть расценено как приказ королевству выйти из ОПЕК», — цитирует слова Ардебили агентство SHANA.

Он добавил, что члены ОПЕК приняли решение в Вене сохранить предыдущее соглашение, которое предусматривает сокращение объёмов добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, чтобы максимальная добыча не превышала 32,5 млн баррелей.

Ранее Трамп заявил, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд согласился с его предложением увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей.

Minval.az