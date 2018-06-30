Три новых объекта из Кении, Омана и Саудовской Аравии внесли в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующее решение 29 июня одобрил Комитет всемирного наследия.

В перечень попали:

Археологический объект Тхимлич Охинга (Кения) — расположен к северо-востоку от города Мигори в районе озера Виктория, имеются укрепленной каменной постройкой, построенной методом сухой кладки, вероятно, в XVI веке нашей эры.

В ЮНЕСКО отмечают, что это выдающийся пример строительства методом сухой каменной кладки.

Древний город Калхат (Оман). Объект расположен на восточном побережье Омана, город Калхат, окруженный внутренними и внешними стенами, а также районы за пределами городских стен, в которых расположены некрополи. Древний город Калхат является уникальным археологическим свидетельством торговли между жителями восточного побережья Аравийского полуострова, Восточной Африки, Индии, Китая и Юго-Восточной Азии.

Оазис Аль-Ахса, меняющийся культурный ландшафт (Саудовская Аравия) — это системный объект, расположенный в восточной части Аравийского полуострова. Он состоит из садов, каналов, источников, дренажного озера, исторических зданий.

Объект Оазис Аль-Ахса — самый большой оазис в мире, в котором насчитывается 2,5 миллиона пальм.

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