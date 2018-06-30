Скарлетт Йоханссон попала в неприятную историю. Один из бывших секьюрити Тома Круза рассказал в прямом эфире токшоу, что лично, своими глазами видел Скарлетт в те времена, когда Том проводил «кастинг» на роль новой жены: вскоре после его неожиданного развода с Николь Кидман в 2001 году. Член охранной команды короля Голливуда поведал, что Йоханссон была одной из множества претенденток, которые рассматривались Крузом и его наставниками-сайентологами на замену Кидман. Как известно тогда Кэти Холмс сумела привлечь внимание звезды и он женился именно на ней, пишут СМИ.

Брак Холмс и Круза длился пять лет, после чего Холмс сама подала на развод с Крузом. Недавно закончился по слухам и ее контракт, заключенный при разводе с могущественным актером и продюсером — ее молчание и никаких попыток устроить личную жизнь в обмен на единоличную опеку над дочерью и возможность обучать ее в обычной школе, а не в специальном закрытом пансионе под эгидой сайентологов. Впрочем, дочка, похоже, давно уже Круза не интересует. В отличие от Кэти Холмс. Сури — главная радость ее жизни, учитывая, что даже сейчас она, похоже, не в состоянии обрести женское счастье.

Не устроил свою жизнь с тех пор и Круз. Видимо, не решился рисковать и вновь устраивать кастинг, либо же никто не из женщин не отвечал условиям, которые предъявляет Круз и его приверженность учению сайентологии. Скарлетт Иоханссон тоже оказалась не слишком удачлива. Два ее брака (с актером Райаном Рейнольдсом и французским журналистом, от кого она родила дочку) распались. И 33-летняя актриса с тех пор лишь меняла партнеров, чередуя любовные интрижки. Однако именно сейчас Скарлетт особенно невыгоден скандал, ставящий ее в унизительное положение. Потому что судя по всему актриса вновь готова с серьезным отношениям со своим последним бойфрендом. Недаром она уже стала выходить с ним в свет и на важные профессиональные церемонии.

Minval.az