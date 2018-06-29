Саммит Европейского союза принял решение о выделении €3 млрд Турции для борьбы с проблемами миграции, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Кроме того, он отметил, что €500 млн будет выделено в Европейский трастовый фонд для Африки.

«Мы договорились выделить следующий транш финансирования Турции и перевести €500 млн в качестве помощи развития в Европейский трастовый фонд для Африки», — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что финансовая помощь ЕС Турции в размере €6 млрд предусмотрена соглашением 2015 года, при этом первая часть помощи в размере €3 млрд уже была перечислена.

Minval.az