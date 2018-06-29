На последнем внеочередном пленарном заседании Милли Меджлиса обсужден вопрос о приостановке дороги Баку-Сумгайыт на ремонт.

Как сообщает Report, депутат Фазаил Агамалы напомнил, что ныне ремонтируемая дорога была проложена 4 года назад: «Говорят, там образовались трещины. Со всей ответственностью заявляю, что там не было никаких трещин. Я езжу по этой дороге ежедневно. Ремонтные работы вызывают беспокойство у местных жителей».

Спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов отметил, что в стране прокладываются высококачественные дороги: «Я живу в поселке Сулутепе, мне знакомы эти трудности. Эти дороги следует расширить, для этого дома вдоль дорог должны быть снесены. Все эти вопросы решатся со временем».

Minval.az