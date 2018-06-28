Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, проармянский политолог, кавказовед Сергей Маркедонов написал для телеграм-канала telegra.ph о военном параде в Баку:

«26-го июня в Баку состоялся военный парад, приуроченный к столетию создания азербайджанских вооруженных сил. Нынешний Азербайджан является правопреемником Азербайджанской демократической республики, и обращение к наследию первой национальной государственности — неотъемлемая часть мемориально-исторической политики страны.

Однако прошедший парад представляет интерес не только, как символическое событие. Во-первых, он стал демонстрацией растущей военной мощи Азербайджана. 4 тысячи военнослужащих национальной армии и других силовых структур, 240 единиц техники, беспилотники и другие технические новшества. Все для демонстрации того, что сегодня Баку располагает мощным потенциалом.

Во-вторых, в параде участвовал расчет из турецких вооруженных сил. Заметим, демонстрация тюркской солидарности происходила на фоне электоральных успехов Реджепа Эрдогана и его партии. Связка Баку-Анкара позиционируется, как важный элемент закавказского внешнеполитического ландшафта. Интересная деталь. Руководство Грузии, которое рассматривает себя, как стратегический союзник ЕС, поспешила наряду с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, поздравить президента Турции, у которого с Брюсселем натянутые отношения. Как и с Вашингтоном. Анкара, таким образом, пытается последовательно отстаивать свою роль в регионе, не как младший партнер США и ЕС, а как самостоятельная евразийская держава. И антиамериканизм в риторике Эрдогана не должен очаровывать Москву. Он не тождественен признанию российского первенства в Закавказье. Анкара опасается нарушать статус-кво в регионе, но не потому, что испытывает горячее желание работать на интересы Москвы. Пока что Турция испытывает недостаток ресурсов для того, чтобы кардинально поменять правила игры.

В-третьих, в ходе своего выступления азербайджанский президент (он же верховный главнокомандующий) снова дал волю воинственным заявлениям. Он, с одной стороны, усомнился в эффективности международного права (в противном случае, по его словам Карабах и прилегающие районы уже вернулись бы под юрисдикцию Баку). С другой стороны, заявил и важности «фактора силы» и возможностях для «наращивания вооружений» при помощи «дружественных стран». Более, чем прозрачный намек на военно-техническую кооперацию не только с Турцией, но и с партнерами Армении по ОДКБ и ЕАЭС (РФ, Белоруссия). Немаловажный сигнал Еревану!

Но означает ли это готовность азербайджанского руководства применить все эти технические новшества «здесь и сейчас»? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Ильхам Алиев не раз демонстрировал, что умеет сочетать жесткую (на грани и порой за гранью фола) риторику и рациональную прагматичную политику. Но в то же самое время политика переговоров в сочетании с постоянным «тестированием» оппонента на «линии соприкосновения» и вдоль армяно-азербайджанской границы предельно опасна. Раскручивание спирали инцидентов на фоне застоя в мирном процессе чревато».

Minval.az