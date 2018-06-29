Американский лидер Дональд Трамп собирается обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вывод войск США из Сирии в ходе встречи двух лидеров в Хельсинки.

Об этом информирует CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, согласно плану Трампа, США позволят властям Сирии вернуть контроль над территорией в районе иорданской границы в обмен на гарантии России, что Дамаск не будет преследовать базирующихся там повстанцев, позволив им беспрепятственно покинуть регион.

Как отмечается, ключевой частью плана американского лидера «по выводу войск США» является вытеснение Ирана из Сирии.

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