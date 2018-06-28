Парк немецких боевых самолетов находятся в плачевном состоянии. Об этом на мероприятии, прошедшем в Берлине 27 июня с участием 200 военных, промышленников и законодателей, заявил начальник штаба ВВС ФРГ (люфтваффе бундесвера) генерал-лейтенант Инго Герхартц, передает «Лента».

По его словам, инспекция состояния многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon заняла 14 месяцев вместо полугода, что неприемлемо. «Самолеты не используют из-за того, что не хватает запчастей, или даже многие из них уже сняты с производства», — заявил генерал-лейтенант.

Герхарц призвал законодателей, присутствовавших на мероприятии, поддержать более устойчивый план расходов военного ведомства, который позволит ВВС повысить оперативную боевую пригодность самолетов, а также улучшить планирование нового оружия и модернизацию существующих систем.

В докладе Минобороны ФРГ, опубликованном в феврале 2018-го, отмечалось, что на протяжении 2017 года в среднем только 39 из 128 самолетов Eurofighter Typhoon оказались непосредственно пригодными для обучения и боевого применения, и лишь 26 из 93 истребителей старшей модели Panavia Tornado.

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