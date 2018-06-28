Немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен заключать сделки с Азербайджаном. В середине июня представитель немецкой компании Джон Тейлор и тогдашний министр оборонной промышленности Азербайджана Явер Джамалов (Джамалов скончался несколько дней назад) подписали декларацию «о будущем двустороннем сотрудничестве», сообщил в среду, 27 июня, немецкий еженедельник Stern. Подписание состоялось на выставке оборонной промышленности Eurosatory вблизи Парижа.

«В декларации о намерениях обе стороны договорились изучить возможности сотрудничества», — сообщил в свою очередь 27 июня Rheinmetall. По данным немецкого концерна, в документе подчеркивается, что Rheinmetall окажет услуги, не подпадающие под эмбарго Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Minval.az