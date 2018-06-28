Отзывы посетивших чемпионат мира по футболу в России иностранцев могут превратить РФ в центр мирового секс-туризма. Такое мнение высказал российский публицист Александр Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы», пишет «Гордон».

«Иностранец – сволочь наблюдательная. Сейчас они сообразили, что параллельно чемпионату мира по футболу в России идет чемпионат по скоростному сниманию трусов. И иностранцы понесут по своим городам и весям клич о редкостной феноменальной доступности российских девиц. Причем глупый иностранец не понимает, в чем дело, он не понимает природу этой давучести», – рассказал он.

Публицист отметил, что иностранцы не видят «женительный» подтекст россиянок и их подлинные мотивы.

«Они не понимают, что эти русские девицы с какой тоски и безнадеги рвут с себя трусы и колготки перед любыми конголезцами, уругвайцами, египтянами. Они по наивности думают, что девочки идут на все это ради пива, которое прилагается к скоротечной связи или ради €20. Они не могут понять, что бедные девчонки повально дают себя дегустировать всем иностранцам, которые подвернутся, и действуют по методу такой ковровой бомбардировки всем – испанцам, грекам, арабам, египтянам, ливийцам – и делают это в смешной надежде, что кто-то насмерть подорвется на этой русской сексуальной мине и, обезумев от страсти, скажет: «Все, увожу ее к чертовой матери! Заверните…» – и долой из богоспасаемого отечества», – рассказал Невзоров.

Он подчеркнул, что спят с иностранцами не «какие-то там шлюшки».

«Это нормальные несчастные дуры, честные нормальные девочки, которые в свободное от египтян время поют где-нибудь в хоре: «Дядя Вова мы с тобой». Это те же самые девочки, которые наполняют оптимизмом опросы ВЦИОМа или целуют попам руки. Это те девочки, которые вчера кричали «Крым наш!», которые стояли в линейках на мемориалах. Вот они видят сейчас съехавшихся со всего мира женихов из другого, иного мира и понимают, что шансик, крохотный, конечно – шансик спастись от нашей безнадеги, он очень невелик, но он есть», – продолжил он.

Невзоров отметил, что, несмотря на патриотическую пропаганду и показной оптимизм, россиянки хотят уехать из страны.

«Они хотят удрать и от нищеты, и от беспросветной тупости», – пояснил он.

Невзоров добавил, что у России сформировалась «физиономия» из двух компонентов.

«Это такая большая русская вульва с добрым ленинским прищуром. И галстук в горошек, разумеется, под ней», – подытожил он.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Болельщица российской сборной Наталья Немчинова, которую в начале чемпионата мира по футболу описывали как одну из самых красивых девушек на трибунах, оказалась в центре обсуждения, когда в соцсетях и СМИ узнали о ее карьере порноактрисы.

Minval.az