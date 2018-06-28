Президент Армении Армен Саркисян отказался пожать руку послу Испании на церемонии открытия Смитсоновского фольклорного фестиваля (Smithsonian Folklife Festival) в Вашингтоне. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил художник, график и дизайнер Рубен Малаян, пишет «Спутник Армения».

Инцидент произошел во время торжественного открытия фестиваля 27 июня, на котором присутствовали делегации из разных стран, в том числе — из Армении и Каталонии.

Как сообщил Малаян, выступая на церемонии с речью, посол Испании заявил, что в его стране нет политических заключенных, что вызвало негодование делегации из Каталонии: последняя, в знак протеста, демонстративно покинула зал. Каталонцы вышли на улицу и стали танцевать.

После речи на Смитсоновском фестивале посол Испании подошел к президенту Армении Саркисяну, чтобы пожать ему руку, но тот отказался это сделать.

«Когда все закончилось, посол Испании обратился к президенту Армении с просьбой пожать ему руку и получил отказ» — написал Малаян.

В то же время, на странице Женералитета Каталонии в социальной сети Twitter помещена фотография, на которой глава Каталонии Ким Торра и президент Армении Саркисян обмениваются рукопожатием во время приема.

Minval.az