Главная икона стиля 2000-х Пэрис Хилтон снова в списке самых обсуждаемых персон. Надолго пропавшая принцесса люкса выпустила собственную коллекцию одежды совместно с модной маркой недорогой одежды Bohoo.

В коллаборацию Paris Hilton x boohoo.com вошло 70 вещей, а стоить они будут от 15 до 70 долларов. Среди главных хитов, например, серебряное мини-платье, похожее на то, в котором Пэрис отмечала свой 21-й день рождения. Также здесь можно найти уютные спортивные костюмы из велюра, роскошные боди, кроп-топы, купальники и другие наряды для модного летнего образа, пишут СМИ.

Помимо амплуа дизайнера Пэрис примерила на себя роль модели и снялась в рекламной кампании коллекции, наглядно показав как лучше всего носить ее наряды.

Minval.az